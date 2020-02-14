{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске ликвидировали открытое горение в цехе

Ранее пожар был локализован на площади 2,9 тыс. кв. метров

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе в Челябинске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:37 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожару в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске присвоен максимальный ранг сложности, его тушат 86 человек и 24 единицы техники. Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы. К месту происшествия направлен пожарный поезд. Ведется работа по недопущению перехода огня на находящиеся рядом административные здания.

Сообщение о пожаре поступило в 10:34 мск. В цехе произошло обрушение на площади 800 кв. метров. В 13:50 пожар был локализован на площади 2,9 тыс. кв. метров. На месте происшествия проводятся замеры воздуха на предмет возможного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Дворкович: FIDE рада вновь доверить России проведение крупного международного турнира
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС