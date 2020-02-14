В Челябинске ликвидировали открытое горение в цехе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе в Челябинске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:37 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожару в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске присвоен максимальный ранг сложности, его тушат 86 человек и 24 единицы техники. Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы. К месту происшествия направлен пожарный поезд. Ведется работа по недопущению перехода огня на находящиеся рядом административные здания.

Сообщение о пожаре поступило в 10:34 мск. В цехе произошло обрушение на площади 800 кв. метров. В 13:50 пожар был локализован на площади 2,9 тыс. кв. метров. На месте происшествия проводятся замеры воздуха на предмет возможного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. По предварительным данным, пострадавших нет.