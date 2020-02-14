Волейбольный клуб "Динамо-Метар" полностью погасил долги по зарплате

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб "Динамо-Метар", который представляет Челябинскую область в суперлиге чемпионата России, полностью рассчитался перед своими сотрудниками по заработной плате. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

Ранее со ссылкой на пресс-службу областного Министерства спорта сообщалось, что клуб накопил многомиллионные долги перед игроками и другими сотрудниками.

"Установлено, что задолженность организации по заработной плате перед 39 работниками за период с августа по октябрь 2019 года составила свыше 7,8 млн руб. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что юрлицо оштрафовано на 30 тыс. рублей. Директору клуба внесено представление об устранении нарушений.

Женский волейбольный профессиональный клуб в Челябинске был образован в 1976 году. В дальнейшем клуб неоднократно менял названия. В 2017 году команда вступила в челябинскую региональную организацию "Динамо" и получила название "Динамо-Метар".