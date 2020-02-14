{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волейбольный клуб "Динамо-Метар" полностью погасил долги по зарплате

Задолженность организации перед 39 работниками составила свыше 7,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб "Динамо-Метар", который представляет Челябинскую область в суперлиге чемпионата России, полностью рассчитался перед своими сотрудниками по заработной плате. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

Ранее со ссылкой на пресс-службу областного Министерства спорта сообщалось, что клуб накопил многомиллионные долги перед игроками и другими сотрудниками.

"Установлено, что задолженность организации по заработной плате перед 39 работниками за период с августа по октябрь 2019 года составила свыше 7,8 млн руб. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что юрлицо оштрафовано на 30 тыс. рублей. Директору клуба внесено представление об устранении нарушений.

Женский волейбольный профессиональный клуб в Челябинске был образован в 1976 году. В дальнейшем клуб неоднократно менял названия. В 2017 году команда вступила в челябинскую региональную организацию "Динамо" и получила название "Динамо-Метар".

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Дворкович: FIDE рада вновь доверить России проведение крупного международного турнира
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС