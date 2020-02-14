{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В школах Сургута отменили карантин по гриппу и ОРВИ

Решение закрыть учебные заведения было принято 4 февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 февраля. /ТАСС/. Карантин снят в школах Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в связи со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

4 февраля было принято решение закрыть школы Сургута на карантин до 8 февраля, затем карантин был продлен по 14 февраля. Также на карантин уходили средне-специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования. Обучение велось в дистанционно.

"Сегодня было заседание санитарно-противоэпидемического координационного совета. Карантин в Сургуте не продлен", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время карантин действует до 21 февраля в школах двух городов ХМАО, Урае и Нефтеюганске.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Дворкович: FIDE рада вновь доверить России проведение крупного международного турнира
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС