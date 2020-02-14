В школах Сургута отменили карантин по гриппу и ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 февраля. /ТАСС/. Карантин снят в школах Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в связи со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

4 февраля было принято решение закрыть школы Сургута на карантин до 8 февраля, затем карантин был продлен по 14 февраля. Также на карантин уходили средне-специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования. Обучение велось в дистанционно.

"Сегодня было заседание санитарно-противоэпидемического координационного совета. Карантин в Сургуте не продлен", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время карантин действует до 21 февраля в школах двух городов ХМАО, Урае и Нефтеюганске.