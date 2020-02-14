В Тюмени суд назначил арест участнику видео о поимке "больных" коронавирусом

ТАСС, 14 февраля. Суд арестовал совершеннолетнего участника видеоролика о поимке "больных" коронавирусом в Тюмени на пять суток. Дела еще трех участников ролика переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на несовершеннолетнего блогера из Тюмени, который выложил ролик, где он с друзьями в костюмах химзащиты имитирует поимку "зараженных" коронавирусом людей, составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

"Установлены все участники видеозаписи, на которой имитировали опасное заболевание. К административной ответственности за мелкое хулиганство привлечены два жителя: восемнадцатилетний [гражданин], которому по решению суда назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, в отношении семнадцатилетнего материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что установлены еще двое участников видеоролика, обоим по 15 лет. "В отношении законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения", - сказал он.

Во вторник оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку в Тюмени якобы зараженных коронавирусом людей.

Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиянина, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Среди прибывших из КНР - четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.