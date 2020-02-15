В Екатеринбурге задержали 33 авиарейса из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. В аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за тумана задержали 33 авиарейса - как на прилет, так и на вылет. Шесть самолетов пришлось направить на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"Сегодня из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге были задержаны на прилет и вылет 33 рейса. Шесть рейсов ушли на запасные аэродромы: в Тюмень - рейс WZ-7014 из Антальи и U6-702 из Праги, в Челябинск - рейсы из Москвы U6-263 и 6R-550, в Уфу - рейсы U6-224 из Санкт-Петербурга и SU-1406 из Москвы", - сообщили в пресс-службе. Согласно данным синоптиков, утром в субботу в Екатеринбурге минус 18 градусов, местами туман.

В аэропорту отметили, что сейчас аэропорт работает без ограничений, он принимает и отправляет воздушные суда.