{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге задержали 33 авиарейса из-за тумана

Шесть рейсов направили на запасные аэродромы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. В аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за тумана задержали 33 авиарейса - как на прилет, так и на вылет. Шесть самолетов пришлось направить на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"Сегодня из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге были задержаны на прилет и вылет 33 рейса. Шесть рейсов ушли на запасные аэродромы: в Тюмень - рейс WZ-7014 из Антальи и U6-702 из Праги, в Челябинск - рейсы из Москвы U6-263 и 6R-550, в Уфу - рейсы U6-224 из Санкт-Петербурга и SU-1406 из Москвы", - сообщили в пресс-службе. Согласно данным синоптиков, утром в субботу в Екатеринбурге минус 18 градусов, местами туман.

В аэропорту отметили, что сейчас аэропорт работает без ограничений, он принимает и отправляет воздушные суда.

Теги
ТурцияЧехияРоссияСанкт-ПетербургТюменская областьБашкортостанСвердловская областьЧелябинская область
Реклама на ТАСС
В Екатеринбурге откроется международный фестиваль Абдразакова
В этом году фестиваль посвятят наследию Джузеппе Верди. Обладатель двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков и итальянский тенор Лучано Ганчи также проведут мастер-класс для молодых исполнителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС