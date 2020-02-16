В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная уральскому композитору Евгению Родыгину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к юбилею уральского композитора Евгения Родыгина, пройдет с 19 февраля по 20 марта в Екатеринбурге. В экспозиции, в частности, представят фронтовые фотографии музыканта и пластинки с его произведениями, сообщил ТАСС заместитель директора по научно-методической работе Центра общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) Владимир Каплюков.

2020 год был объявлен в Свердловской области годом Евгения Родыгина, соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Известному композитору, написавшему "Уральскую рябинушку", 16 февраля исполнилось 95 лет.

"Документы исключительно из личного фонда композитора. Среди экспонатов есть один из занятных артефактов - это баян 1939 года, имеются и фотографии Родыгина с похожим баяном", - рассказал Каплюков.

Начальник отдела использования и публикации архивных документов Светлана Курзина добавила, что в экспозиции, помимо фронтовых, будут представлены и другие фото, в том числе кадры с гастролей, а также коллекция пластинок композитора. Среди них музыка украинских, молдавских и русских исполнителей 1960-1970-х годов. "Есть пластинки с его музыкой в исполнении Уральского народного хора, мы рассчитываем их включить на открытии выставки", - сказала Курзина.

Год Евгения Родыгина

В департаменте информационной политики региона ранее сообщали, что год композитора в Свердловской области откроет фестиваль "Грани искусства Евгения Родыгина", он пройдет 19 февраля. Зрители увидят концертную программу "Легенда Урала" Уральского русского народного хора. В фестивале примут участие народный артист России Иван Пермяков, Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, группа "Изумруд", эстрадный балет "Апельсин".

В год Родыгина в Свердловской области также состоится экологическая акция "Посади рябину". Деревья посадят на площадке за Уральским центром народного искусства. Также в честь юбилея композитора Уральский государственный академический русский народный хор отправится на гастроли по региону, где артисты дадут 95 концертов.

Евгений Родыгин - композитор, автор многих популярных песен, народный артист России. Фронтовик, награжден медалью "За отвагу". После Великой Отечественной войны окончил Уральскую государственную консерваторию. Наиболее известные песни: "Белым снегом", "Мой лен", "Куда бежишь, тропинка милая", "Свердловский вальс".