Уголовное дело возбудили после нападения на журналиста телеканала в ХМАО

ТАСС, 16 февраля. Следственное управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) возбудило уголовное дело по факту нападения на журналиста местного телеканала. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по факту применения насилия в отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 февраля в Нижневартовске во время съемок программы о деятельности турагентства "Навигатор", сотрудник последнего "применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала "Мегаполис" и насильно изъял у него отснятый материал, находящийся на флэш-карте".