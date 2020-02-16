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Уголовное дело возбудили после нападения на журналиста телеканала в ХМАО

Инцидент произошел 14 февраля в Нижневартовске

ТАСС, 16 февраля. Следственное управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) возбудило уголовное дело по факту нападения на журналиста местного телеканала. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по факту применения насилия в отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 февраля в Нижневартовске во время съемок программы о деятельности турагентства "Навигатор", сотрудник последнего "применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала "Мегаполис" и насильно изъял у него отснятый материал, находящийся на флэш-карте".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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