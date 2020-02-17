Власти Челябинска назвали предварительную причину пожара в цехе 14 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в цехе по производству пластиковой посуды, который произошел в Челябинске 14 февраля, назван аварийный режим работы трансформатора, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Управления по обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Челябинска в понедельник.

"Для установления причины пожара привлекалась испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы трансформатора", - говорится в сообщении.

Пожар в цехе на въезде в Челябинск произошел днем в пятницу, 14 февраля. Огонь был локализован на площади 2,9 тыс. кв. метров, в цехе произошло обрушение на площади 800 кв. метров. К ликвидации ЧП были привлечены 136 человек и 42 единицы техники, в том числе от МЧС России - 102 человека и 28 единиц техники.