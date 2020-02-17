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На Ямале больных с активной формой туберкулеза перевозили в маршрутках

Всего с 2018 по 2019 год в условиях, не исключающих инфицирование других лиц, перевезли 12 человек с таким диагнозом

ТАСС, 17 февраля. Тазовская центральная районная больница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) перевозила больных с активной формой туберкулеза в Новый Уренгой на маршрутных такси. Всего в период с 2018 по 2019 год было перевезено 12 больных человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

"Прокуратура Тазовского района проверила исполнение ГБУЗ ЯНАО "Тазовская ЦРБ" законодательства в сфере здравоохранения. Установлено, что медицинской организацией не обеспечена перевозка граждан с активной формой туберкулеза в условиях, исключающих инфицирование других лиц, перевозка до города Новый Уренгой осуществляется с использованием маршрутных такси. Всего ГБУЗ ЯНАО "Тазовская ЦРБ" организованы перевозки 12 лиц с активной формой туберкулеза в филиал ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер" в поселке Харп", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, медицинской организацией изменен порядок перевозки лиц с данным заболеванием. "В настоящее время для таких целей используется специализированный транспорт", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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