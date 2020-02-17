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Суд в Челябинске оштрафовал постановщиков ролика про коронавирус

Вечером 11 февраля двое жителей города в одном из парков сняли на видео сцену погони за якобы зараженным коронавирусом человеком

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух жителей города, которые сняли постановочный ролик со стрельбой и преследованием якобы зараженного коронавирусом человека. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

"Авторам ролика с розыгрышем на тему "Коронавирус" назначили штраф. <…> Центральный районный суд Челябинска признал Садова и Бирюкова виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей каждому из них", - говорится в сообщении.

По данным суда, 11 февраля вечером они в одном из городских парков сняли на видео сцену погони за якобы зараженным коронавирусом человеком. Они были одеты в белые костюмы химической защиты, медицинские маски, бежали за своим знакомым, стреляя в него из пистолета-хлопушки.

Теги
РоссияЧелябинская область
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