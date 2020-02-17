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На вокзале Екатеринбурга пройдут антитеррористические учения

В пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что они не повлияют на организацию железнодорожного сообщения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб в Свердловской области проведет 18 февраля антитеррористические учения на территории железнодорожного вокзала станции Екатеринбург-пассажирский. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ по региону.

"18 февраля на территории железнодорожного вокзала станции Екатеринбург-пассажирский проводятся антитеррористические учения в рамках отработки вопросов обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что учения не повлияют на организацию железнодорожного сообщения. "В случае необходимости, просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов и оказывать содействие представителям силовых структур", - уточняется в сообщении.

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РоссияСвердловская область
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