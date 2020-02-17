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75-летие Победы

Труженицы тыла, живущие в удаленном поселке Югре, получили медали к 75-летию Победы

Награды вручили глава региона Наталья Комарова и полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Труженицы тыла, проживающие в Березове (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), получили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Награды в понедельник вручили глава региона Наталья Комарова и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Березово - удаленное поселение на севере Югры. В нем проживает около 7 тыс. человек. Медалями были награждены две труженицы тыла Мария Иванова и Суна Астахова, которым по 94 и 95 лет соответственно.

"В свои 94 и 95 лет женщины полны жизненных сил, делятся своим опытом и энергией с детьми и внуками, с нетерпением ждут встречи 75-летия Победы. Этот праздник они считают главным не только для тех, кто пережил годы войны, но для каждого россиянина", - говорится в сообщении.

Еще 11 наград Комарова и Цуканов вручат ветеранам, живущим в Березове, в понедельник вечером, добавляют в департаменте.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичКомарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ75-летие Победы
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