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"Ростелеком" проверит объекты Универсиады в Екатеринбурге за одну копейку

Обследование телекоммуникационной инфраструктуры пройдет по заказу департамента информатизации и связи Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" проведет обследование телекоммуникационной инфраструктуры на объектах Универсиады-2023 в Екатеринбурге за одну копейку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе екатеринбургского филиала МРФ "Урал" ПАО "Ростелеком".

"Компания "Ростелеком" по заказу департамента информатизации и связи Свердловской области проведет аудит информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры на объектах XXXII Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. <….> Стороны договорились о выполнении полного объема работ за одну копейку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что "Ростелеком" проведет обследование помещений объектов, подведенных к ним коммуникаций, информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая пассивные и активные сети, беспроводные локальные сети, вычислительные мощности, телефонная связь, видео-конференц связь, видеонаблюдение, радиосвязь, систем контроля доступа и других, необходимых для организации телеком-инфраструктуры Универсиады-2023 параметров и систем.

Россия во второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.

Теги
РоссияСвердловская область
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