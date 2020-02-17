В Свердловской области открылся волонтерский центр поддержки ветеранов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ресурсный центр "Мост памяти" по работе с ветеранами, добровольцами которого стали родители с детьми, начал работу в Свердловской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента информационной политики региона.

"В Свердловской области начал работу уникальный ресурсный центр по поддержке пожилых людей "Мост памяти", добровольцами которого стали родители с детьми, а также работающие свердловчане. Они будут на постоянной основе заботиться о ветеранах, узниках концлагерей, блокадниках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регион станет первым, где организация семейного волонтерства будет профессиональной. Ранее регулярная помощь ветеранам оказывалась по частной инициативе - люди сами находили адреса и контакты. Сейчас в качестве добровольцев центра зарегистрировались более ста человек.

"Настало время организационной работы: мы собираем и обрабатываем информацию об этих людях, подбираем волонтеров. В Свердловской области проживает много ветеранов, блокадников, узников концлагерей. И есть большое число людей, которые желают им помочь. Но одним тяжело найти адреса и контакты, а другим - поверить и пустить людей к себе", - передает департамент слова руководителя ресурсного центра, руководителя штаба Свердловского регионального отделения "Бессмертный полк России" Валерия Басая.

Волонтеры проходят обучение для работы с подопечными. Так, среди негласных правил - не отказываться, если предлагают попить чай; выяснить, какая помощь нужна и максимально помочь; не настаивать, если не хотят вспоминать о войне.

"Все мы помним мультик "Просто так". Мне очень хочется, чтобы ребенок не по мультику, а наяву увидел, что можно что-то делать просто так, получать слова благодарности. Я знаю, что ребенок это запомнит, несмотря на то, что ей семь лет, это будет формировать ее как личность. Не думаю, что дочь понимает важность этого сейчас, но уверен, что она оценит это позже, когда начнет анализировать, что было в ее жизни", - сказал глава Центра семьи региона Андрей Исаев.