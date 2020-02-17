Врача курганской больницы, отказавшегося помочь пациенту, уволят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Терапевт приемного отделения курганской больницы, читавший книгу во время приема и отказавшийся помогать пациенту, будет уволен из медучреждения. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице департамента здравоохранения региона в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее жительница Курганской области разместила в группе "Инцидент. Курган" в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, на котором просит врача местной больницы, читающего в это время книгу, оказать помощь ее отцу, на что тот отвечает: "Это не мой пациент", а также в грубой форме просит отойти от него.

"В связи с публикацией в социальных сетях видео <…> о враче Курганской больницы информируем: в медицинской организации проведена внутренняя проверка. Факты, изложенные родственницей пациента, подтвердились - действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии. В настоящее время врач - терапевт приемного отделения Курганской больницы - находится в отпуске без сохранения заработной платы, после возвращения из отпуска врач будет уволен", - говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, он проходит лечение.