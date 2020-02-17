В Курганской области арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы арестовали жителя Катайска Курганской области, подозреваемого в убийстве пенсионера. Мужчина пытался ограбить пожилого мужчину и сжечь дом, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Утром 12 февраля в собственном доме в Катайске с признаками насильственной смерти был обнаружен 70-летний мужчина. Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". <…> С места преступления злоумышленник скрылся, однако был задержан спустя некоторое время на территории города. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, <…> по ходатайству следователя судом он заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника нашли по двум зажигалкам, которыми он пытался поджечь дом убитого - на них обнаружили потожировые следы, по которым и установили мужчину. Житель Катайска сознался в совершении преступления и был задержан.

По данным следствия, днем 11 февраля 45-летний мужчина пришел в дом потерпевшего и потребовал деньги. Получив отказ, злоумышленник нанес хозяину дома несколько ударов в область головы металлической кочергой и ножевые ранения в область груди, от которых потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина попытался поджечь дом.