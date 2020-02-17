Товарооборот уральских предприятий с Узбекистаном в 2019 году вырос на 19%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Предприятия Уральского федерального округа в 2019 году нарастили товарооборот с Республикой Узбекистан на 19% - до $743 млн, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.

"Внешнюю торговлю уральского региона с Узбекистаном осуществляли в 2019 году 850 участников внешнеэкономической деятельности. Товарооборот составил $743 млн. Общая статистика взаимной торговли растет - количество ввезенных и вывезенных товарных партий суммарно увеличилось на 19%", - сказал он, уточнив, что большая часть товарооборота с Узбекистаном - это продукция предприятий Челябинской (55%) и Свердловской областей (40%).

Чмора добавил, что доля импорта из республики Узбекистан в Россию составила менее 6% от всего товарооборота. "То есть преобладающую роль в торговле играет в первую очередь продукция уральских предприятий, машиностроительных производств и так далее", - пояснил он.

Рост товарооборота с Узбекистаном глава таможенного управления связывает в числе прочего и с упрощенным таможенным коридором, который действует для участников внешнеэкономической деятельности с 2016 года. Инструмент позволяет сократить таможенную административную нагрузку и сроки оформления товаров. В феврале таможенные органы Урала и Узбекистана при участии властей Свердловской области намерены обсудить меры по повышению его эффективности.

"Все тенденции по увеличению [дальнейшего] товарооборота существуют. Есть и хорошая инфраструктура, и оснащение, и технологии, в первую очередь, таможенные технологии. "Зеленый коридор" - это особый порядок ввоза товаров, который существенно упрощает и ускоряет ввоз", - добавил Чмора.