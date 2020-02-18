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Распространение коронавируса нового типа

Свердловские власти не ожидают критичного снижения экспорта в Китай из-за коронавируса

Министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов сообщил, что область поставляет в основном продукты сырьевой группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области не ожидают, что карантинные меры из-за коронавируса, в том числе временное закрытие производств в Китае, критично повлияют на объем экспорта производимых в регионе товаров в эту страну, сообщил ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

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"Мы поставляем в основном продукты сырьевой группы. И если предприятия восстановят свою работу, а такая тенденция есть, потихоньку сокращаются карантинные мероприятия, падение [экспорта] будет, но я не думаю, что оно будет критичным. По точным цифрам говорить рано, но меры приняты, и они показывают свою эффективность", - сказал он.

Китай - крупный внешнеторговый партнер Свердловской области, по объемам экспорта он занимает второе место после США и ежегодно закупает в регионе товары на сумму порядка $2 млрд.

Теги
РоссияСвердловская областьРаспространение коронавируса нового типа
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