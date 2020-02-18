Зимнюю автодорогу Надым - Салехард на Ямале закрыли из-за сильного ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Движение по зимней автодороге Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), протяженность которой составляет 114 км, закрыта из-за сильного ветра. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО во вторник.

"По зимнику Надым - Салехард с 08:30 (06:30 мск) 18 февраля движение закрыто для всех видов транспортных средств (порывистой ветер, метель, недостаточная видимость)", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, 18 февраля на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер южный, юго-западный 6-13 м/с, местами порывы до 23 м/с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), который пока не введен в эксплуатацию.