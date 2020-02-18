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Рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар задержан на 31 час из-за плохой погоды

Вылет назначен на 13:45 мск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) задержан в аэропорту вылета на 31 час. Причиной задержки стали сложные метеоусловия в Нарьян-Маре, сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово во вторник.

По данным ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 февраля по побережью северо-восточной части Ненецкого автономного округа ожидается ветер с порывами до 29 м/с.

"Причина - сложные метеоусловия в аэропорту прибытия", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в Нарьян-Мар в 08:55 (06:55 мск) 17 февраля. Однако сейчас его вылет назначен на 15:45 (13:45 мск) 18 февраля.

Теги
РоссияСвердловская областьНенецкий автономный округ
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