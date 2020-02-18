Рейсы крупнейшего аэропорта Ямала задержаны из-за плохой погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной задержки рейсов крупнейшего аэропорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Новом Уренгое, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта во вторник.

По информации синоптиков, 18 февраля на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер южный, юго-западный 6-13 м/с, местами порывы до 23 м/ с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.

"Сегодня в Новом Уренгое сильный южный (а значит, боковой для нашей полосы) ветер с порывами до 22 м/сек создал неблагоприятные условия для выполнения рейсов - как на вылет, так и на прилет. Два воздушных судна, вылетевшие на Ямал, вынуждены были уйти на запасные аэродромы: рейс из Москвы (Домодедово) авиакомпании "Ямал" приземлился в Сургуте, рейс из Санкт-Петербурга того же перевозчика - в Надыме. С пассажирами всех задержанных рейсов работают представители авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны вылеты пяти рейсов: два в Москву, в Санкт-Петербург, Пермь и Новосибирск. Также задержан прилет семи рейсов из Санкт-Петербурга, Надыма, Москвы, Сургута (ХМАО-Югра), Красноселькупа (ЯНАО), Тюмени и Бугульмы (Татарстан).

По данным пресс-службы, службы аэропорта работают в усиленном режиме, поддерживая состояние аэродромных покрытий в рабочем состоянии

Аэропорт Новый Уренгой - крупнейший авиаузел Ямало-Ненецкого автономного округа, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". За прошедший год аэропорт Новый Уренгой обслужил 980 тыс. пассажиров, что на 1% больше, чем в 2018 году.