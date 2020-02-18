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Свердловский Россельхознадзор в 2019 году уничтожил более 12 тонн санкционной продукции

За год показатель сократился более чем в три раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Свердловской области в 2019 году изъяло из оборота и уничтожило более 12 тонн сельскохозяйственной продукции, ввоз которой в Россию запрещен, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС руководитель регионального управления ведомства Владимир Гребнев.

"Проведено 32 рейда - в основном на территории оптовых баз, ярмарках, в местах несанкционированной торговли. Выявлено и уничтожено более 12 тонн санкционной продукции, из них 9,5 тонны продукции растительного происхождения и 2,6 тонны животноводческой продукции", - сказал он.

Глава управления добавил, что в 2019 году объем изъятой и уничтоженной санкционной продукции по сравнению с 2018 годом сократился более чем в три раза - с 39 до 12 тонн.

"Считаем, что недобросовестные участники рынка постепенно снижают свою активность, мельчают, так сказать, очевидно к ним приходит понимание неотвратимости наказания", - уточнил Гребнев.

В марте 2014 году в связи с ситуаций на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и др., начали вводить санкции в отношении России. 6 августа 2014 года Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда товаров.

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РоссияСвердловская область
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