{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учения с участием двух тысяч военных начались на Южном Урале

В них также задействовано свыше 300 единиц военной техники
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 18 февраля. Двусторонние учения танковых и артиллерийских подразделений танковой дивизии Центрального военного округа с привлечением более двух тысяч военнослужащих начались во вторник на полигоне в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"На участках полигонного фонда танкисты, разведчики, артиллеристы, специалисты связи и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают узкоспециальные практические аспекты в обороне и наступлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что каждый экипаж специальных войск действует как по прямому назначению, так и в боевых порядках танкистов и мотострелков в дневное и ночное время.

"Экипажи танков Т-72Б выполняют задачи по прорыву эшелонированной обороны при поддержке самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и буксируемых гаубиц "Мста-Б". В завершение учений расчеты ствольной и реактивной артиллерии создадут огневое превосходство, прижав условного противника к земле шквальным огнем, действуя в составе разведывательно-огневых комплексов", - добавили в округе.

Корректировку огня в режиме реального времени артиллеристам обеспечат разведгруппы, оснащенные комплексами разведки и управления и связи "Стрелец".

Всего в учениях, которые продлятся до конца недели, задействовано свыше 300 единиц военной техники.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Более 80 российских школьников посетят лекции школы нефтяного совета "Энергений" в Югре
В течение пяти дней учащиеся 9-11 классов смогут получить теоретические знания о нефтегазовой отрасли и познакомиться с организацией производственных процессов на практике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС