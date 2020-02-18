Учения с участием двух тысяч военных начались на Южном Урале

ТАСС, 18 февраля. Двусторонние учения танковых и артиллерийских подразделений танковой дивизии Центрального военного округа с привлечением более двух тысяч военнослужащих начались во вторник на полигоне в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"На участках полигонного фонда танкисты, разведчики, артиллеристы, специалисты связи и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают узкоспециальные практические аспекты в обороне и наступлении", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что каждый экипаж специальных войск действует как по прямому назначению, так и в боевых порядках танкистов и мотострелков в дневное и ночное время.

"Экипажи танков Т-72Б выполняют задачи по прорыву эшелонированной обороны при поддержке самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и буксируемых гаубиц "Мста-Б". В завершение учений расчеты ствольной и реактивной артиллерии создадут огневое превосходство, прижав условного противника к земле шквальным огнем, действуя в составе разведывательно-огневых комплексов", - добавили в округе.

Корректировку огня в режиме реального времени артиллеристам обеспечат разведгруппы, оснащенные комплексами разведки и управления и связи "Стрелец".

Всего в учениях, которые продлятся до конца недели, задействовано свыше 300 единиц военной техники.