Представители курганских органов власти сдали ЕГЭ вместе с родителями школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Представители резерва управленческих кадров губернатора Курганской области ("Губернаторская сотня") сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории на "Едином дне сдачи ЕГЭ родителями" в регионе вместе с родителями выпускников и членами Всероссийского педагогического собрания. В первый день акции в ней приняли участие около 100 человек, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Представители "Губернаторской сотни", члены Общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" и родители выпускников написали ЕГЭ по истории. <…> Также в мероприятии приняли участие представители органов муниципальной власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ. <…> Отметим, что всего в первый день акции работу написали порядка 90 человек", - говорится в сообщении.

"Судя по тому, что все подготовленные аудитории у нас полностью заполнены, акция пользуется спросом. <...> Сегодня участники акции убедились, что экзамен проходит в достаточно комфортных условиях. Задания для родителей - точно такие же, как на настоящем ЕГЭ, только в укороченном варианте", - отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, которого процитировали в пресс-службе.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Курганской области началась в средней школе № 7 Кургана. До конца февраля экзамены для родителей пройдут во всех муниципалитетах региона.

В январе прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил подбор в резерв высших управленческих кадров региона по проекту "Губернаторская сотня".