{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители курганских органов власти сдали ЕГЭ вместе с родителями школьников

В "Едином дне сдачи ЕГЭ родителями" в регионе приняли участие около 100 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Представители резерва управленческих кадров губернатора Курганской области ("Губернаторская сотня") сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории на "Едином дне сдачи ЕГЭ родителями" в регионе вместе с родителями выпускников и членами Всероссийского педагогического собрания. В первый день акции в ней приняли участие около 100 человек, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Представители "Губернаторской сотни", члены Общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" и родители выпускников написали ЕГЭ по истории. <…> Также в мероприятии приняли участие представители органов муниципальной власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ. <…> Отметим, что всего в первый день акции работу написали порядка 90 человек", - говорится в сообщении.

"Судя по тому, что все подготовленные аудитории у нас полностью заполнены, акция пользуется спросом. <...> Сегодня участники акции убедились, что экзамен проходит в достаточно комфортных условиях. Задания для родителей - точно такие же, как на настоящем ЕГЭ, только в укороченном варианте", - отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, которого процитировали в пресс-службе.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Курганской области началась в средней школе № 7 Кургана. До конца февраля экзамены для родителей пройдут во всех муниципалитетах региона.

В январе прошлого года губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил подбор в резерв высших управленческих кадров региона по проекту "Губернаторская сотня".

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Более 80 российских школьников посетят лекции школы нефтяного совета "Энергений" в Югре
В течение пяти дней учащиеся 9-11 классов смогут получить теоретические знания о нефтегазовой отрасли и познакомиться с организацией производственных процессов на практике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС