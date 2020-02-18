{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 80 российских школьников посетят лекции школы нефтяного совета "Энергений" в Югре

В течение пяти дней учащиеся 9-11 классов смогут получить теоретические знания о нефтегазовой отрасли и познакомиться с организацией производственных процессов на практике

НИЖНЕВАРТОВСК, /ХМАО - Югра/. 18 февраля. /ТАСС/. Зимнюю школу Российского национального комитета Мирового нефтяного совета "Энергений", которая продлится в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа с 17 по 21 февраля, посетят 85 российских школьников и студентов. Для участников проведут лекции от экспертов нефтяных вузов и познакомят с инновациями в этой сфере, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе III Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица".

"Для Нижневартовска это честь - впервые принимать зимнюю образовательную школу мирового нефтяного совета Энергегий. Вас ждет захватывающая неделя - лекции от экспертов нефтяных вузов, посещение производственных объектов нефтегазового комплекса Югры, знакомство с инновациями в этой сфере. <…> Приобретенные в школе знания помогут в профессиональном самоопределении и развитии полученных ранее компетенций", - обратилась к участникам проекта губернатор Югры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин в ходе форума отметил, что в школе принимают участие победители олимпиад, школьники, студенты из Югры и Санкт-Петербурга.

"Мы проводим эту школу с Югрой совместно. Санкт-Петербург представляют Горный университет и центр горно-технического дела под эгидой ЮНЕСКО. <...>То, что молодые и перспективные ребята могут погрузиться в компетенции горного дела, нефтегазовой отрасли, это уникальная возможность выбора профессии и формирования знаний на перспективу. Если вам удастся накопить эти знания, вы будете ценными, востребованными специалистами", - сказал он.

По данным властей ХМАО, зимняя школа - это 5-дневный ознакомительный курс Российского национального комитета мирового нефтяного совета для учащихся 9-11 классов, позволяющий ребятам не только получить теоретические знания о нефтегазовой отрасли, но и познакомиться с организацией производственных процессов на практике.

Участниками школы стали 85 человек, в числе которых победители и призеры международных и всероссийских предметных олимпиад, авторы инновационных проектов. Занятия зимней школы Российского национального комитета Мирового нефтяного совета "Энергений" впервые включены в программу Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" в 2020 г.

Зимняя школа проводится при участии и поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского горного университета, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Свердловские власти выделят 140 млн рублей на газификацию шести поселков в 2020 году
Ввод сетей в эксплуатацию даст возможность газифицировать более 1,6 тыс. жилых домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС