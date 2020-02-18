Более 80 российских школьников посетят лекции школы нефтяного совета "Энергений" в Югре

НИЖНЕВАРТОВСК, /ХМАО - Югра/. 18 февраля. /ТАСС/. Зимнюю школу Российского национального комитета Мирового нефтяного совета "Энергений", которая продлится в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа с 17 по 21 февраля, посетят 85 российских школьников и студентов. Для участников проведут лекции от экспертов нефтяных вузов и познакомят с инновациями в этой сфере, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе III Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица".

"Для Нижневартовска это честь - впервые принимать зимнюю образовательную школу мирового нефтяного совета Энергегий. Вас ждет захватывающая неделя - лекции от экспертов нефтяных вузов, посещение производственных объектов нефтегазового комплекса Югры, знакомство с инновациями в этой сфере. <…> Приобретенные в школе знания помогут в профессиональном самоопределении и развитии полученных ранее компетенций", - обратилась к участникам проекта губернатор Югры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин в ходе форума отметил, что в школе принимают участие победители олимпиад, школьники, студенты из Югры и Санкт-Петербурга.

"Мы проводим эту школу с Югрой совместно. Санкт-Петербург представляют Горный университет и центр горно-технического дела под эгидой ЮНЕСКО. <...>То, что молодые и перспективные ребята могут погрузиться в компетенции горного дела, нефтегазовой отрасли, это уникальная возможность выбора профессии и формирования знаний на перспективу. Если вам удастся накопить эти знания, вы будете ценными, востребованными специалистами", - сказал он.

По данным властей ХМАО, зимняя школа - это 5-дневный ознакомительный курс Российского национального комитета мирового нефтяного совета для учащихся 9-11 классов, позволяющий ребятам не только получить теоретические знания о нефтегазовой отрасли, но и познакомиться с организацией производственных процессов на практике.

Участниками школы стали 85 человек, в числе которых победители и призеры международных и всероссийских предметных олимпиад, авторы инновационных проектов. Занятия зимней школы Российского национального комитета Мирового нефтяного совета "Энергений" впервые включены в программу Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" в 2020 г.

Зимняя школа проводится при участии и поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского горного университета, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.