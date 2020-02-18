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Свердловские власти выделят 140 млн рублей на газификацию шести поселков в 2020 году

Ввод сетей в эксплуатацию даст возможность газифицировать более 1,6 тыс. жилых домов
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделят в 2020 году субсидию в размере 140 млн рублей на софинансирование строительства газопроводов к шести населенным пунктам, сообщила во вторник пресс-служба департамента информационной политики области.

"Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области завершило дополнительный отбор проектов газификации на 2020 год. По его итогам субсидии из региональной казны - 140 млн рублей - будут направлены на софинансирование строительства еще шести газопроводов муниципального значения. Общая протяженность сетей составит 68 километров и после ввода в эксплуатацию даст возможность газифицировать более 1,6 тыс. жилых домов", - говорится в сообщении.

Победителями проведенного конкурса стали проекты газификации поселков Бисерть, Атиг, Староуткинск, деревень Починок Новоуральского городского округа и деревни Вязовка Байкаловского района, а также города Нижние Серги.

В министерстве энергетики и ЖКХ ТАСС пояснили, что строительство газопроводов является продолжением газификации населенных пунктов. Данная работа позволит подключиться к газопроводу домам, где ранее подключения к централизованному газопроводу не было.

Кроме того, в 2020 году планируется завершить строительство газопроводов к семи населенным пунктам. Совокупный объем затрат регионального бюджета на указанные мероприятия составит 158 млн руб., расходы местных бюджетов - 8,5 млн руб.

В 2019-2023 гг. в Свердловской области на развитие газовой отрасли планируется привлечь свыше 8 млрд рублей, построить около 1240 км внутрипоселковых и более 109 км межпоселковых газопроводов, впервые подвести газ к 12 населенным пунктам.

Теги
РоссияСвердловская область
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