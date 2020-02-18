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Карантин в школах Челябинска продлили до 24 февраля

Учебный процесс был приостановлен с 5 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Штаб по гриппу и ОРВИ Челябинска продлил до 24 февраля карантин в школах города. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом власти города с 5 февраля приостановили учебный процесс в общеобразовательных учреждениях Челябинска.

"В областном центре карантин продлен до 24 февраля включительно. Такое решение принято на городском штабе по гриппу и ОРВИ сегодня, 18 февраля. К учебному процессу все школьники города Челябинска приступят 25 февраля. В этот же день начнутся занятия во всех учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как "эпидемическая с тенденцией к снижению". "За прошедший период текущей восьмой недели отмечено снижение заболеваемости на 19,5%, в том числе по детям - на 25,2%, по взрослому населению - на 5,9%", - говорится на сайте ведомства.

Теги
РоссияЧелябинская область
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