{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Водитель не выдержал дистанцию до движущегося впереди грузовика и допустил столкновение с ним
Описание
© Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в ДТП с участием автобуса в поселке Белоярский Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Сегодня около 08:00 в поселке Белоярский произошло ДТП с участием пассажирского междугородного автобуса, который двигался по маршруту Екатеринбург - Рефтинский. Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили 5 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудниками ГИБДД уже установлено, что водитель грузовика остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, в этот момент в него въехал пассажирский автобус.

"Всего в момент ДТП в автобусе было 25 пассажиров. Для доставки пассажиров в пункт назначения сотрудники ГИБДД организовали другой автобус. Сейчас движение на участке дороги затруднено, автоинспекторы осуществляют распорядительно-регулировочные действия, выясняются обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы и водители, устанавливаются личности пострадавших", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Один человек погиб при пожаре в центре социальной помощи в Екатеринбурге
Площадь возгорания составила 300 кв. м, самостоятельно эвакуировались 32 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС