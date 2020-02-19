Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в ДТП с участием автобуса в поселке Белоярский Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Сегодня около 08:00 в поселке Белоярский произошло ДТП с участием пассажирского междугородного автобуса, который двигался по маршруту Екатеринбург - Рефтинский. Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили 5 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудниками ГИБДД уже установлено, что водитель грузовика остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, в этот момент в него въехал пассажирский автобус.

"Всего в момент ДТП в автобусе было 25 пассажиров. Для доставки пассажиров в пункт назначения сотрудники ГИБДД организовали другой автобус. Сейчас движение на участке дороги затруднено, автоинспекторы осуществляют распорядительно-регулировочные действия, выясняются обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы и водители, устанавливаются личности пострадавших", - уточнили в ведомстве.