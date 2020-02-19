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Один человек погиб при пожаре в центре социальной помощи в Екатеринбурге

Площадь возгорания составила 300 кв. м, самостоятельно эвакуировались 32 человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Женщина погибла при пожаре в двухэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где размещалась благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 05:15 (03:15 мск). Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Самостоятельно эвакуировались 32 человека, еще одному пожарные помогли выбраться из-за зарешеченного окна дома.

"Один погибший обнаружен во время тушения. Погибшей является женщина около 50 лет. По предварительной информации, в доме размещалась межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан "Твой дом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что выяснением обстоятельств занимается прокуратура Чкаловского района города. "В ходе проверки будет дана правовая оценка законности размещения общественной организацией в частном двухэтажном жилом доме большого количества граждан, а также проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности при эксплуатации здания", - уточняется в сообщении.

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