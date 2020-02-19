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Самолет "Нордавиа" сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Борт выполнял рейс из Новосибирска в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Нордавиа", выполняющий рейс из Новосибирска в Москву, сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе аэропорта Тюмени (Рощино).

"Рейс 5N-238 Новосибирск - Москва авиакомпании "Нордавиа" приземлился, так как пассажиру на борту самолета стало плохо. Пассажира госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Самолет приземлился в Рощино в 9:45 утра (7:45 мск) и вылетел из Тюмени в Москву в 10:50 (8:50 мск), добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияТюменская областьНовосибирская область
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