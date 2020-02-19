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Три человека, пострадавшие в ДТП с автобусом на Урале, госпитализированы

Всего травмы получили пять пассажиров автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Три человека госпитализированы из пяти пострадавших в ДТП с автобусом утром 19 февраля в Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

Утром 19 февраля в поселке Белоярский Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского междугородного автобуса, который двигался по маршруту Екатеринбург - Рефтинский. Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса.

"В результате ДТП из 25 пассажиров автобуса пятеро получили травмы различной степени тяжести, из них трое госпитализированы в медицинские учреждения Белоярского и города Асбеста", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте. "Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве, уточнив, что маршрут обслуживается индивидуальным предпринимателем.

Теги
РоссияСвердловская область
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