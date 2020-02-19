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75-летие Победы

Истребители Су-34 и танки Т-80 впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Всего планируется представить 13 единиц новой техники
Су-34 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Су-34
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Многофункциональные истребители Су-34 впервые примут участие в воздушной части парада Победы в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Авиационная группа будет состоять из 22 летательных аппаратов: 13 самолетов и девяти вертолетов. Самолеты: Л-410, Су-25, современные - это Су-34 и МиГ-31БМ, на которых будут установлены современные средства поражения. Вертолеты - Ми-26 и Ми-8", - сказал Поплавский на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Он уточнил, что из наземной техники впервые на параде в Екатеринбурге появятся танки Т-80 и модернизированные Т-72Б3М. "Также всевозможные бронетранспортеры. И давайте оставим интригу, и вы увидите, что будет продемонстрировано на площади. Мы планируем представить 13 единиц новой техники", - добавил генерал.

По словам Поплавского, в голове механической колонны пройдут 16 единиц техники военных лет. "Кроме танка Т-34, бронетранспортер БТР-152, [система полевой реактивной артиллерии] БМ-13 "Катюша", автомобили, броневики и мотоциклы Красной армии", - перечислил генерал-лейтенант

Еще одним новшеством парада Победы в Екатеринбурге, о котором сообщалось ранее, в этом году станет участие иностранных военных из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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