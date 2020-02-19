Суд снизил на 1,5 года срок лишения свободы экс-начальнику ФСИН Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Курганский областной суд изменил приговор бывшему начальнику регионального ФСИН Ильгизу Ильясову, по которому он был признан виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 5,5 года лишения свободы. Срок заключения снижен до четырех лет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

В октябре 2019 года Курганский городской суд признал Ильясова виновным в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и растрате, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а также запретили занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет. Ильясов и его адвокат подали апелляционную жалобу на решение суда.

"Приговор [Ильясову] в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы изменен на 4 года лишения свободы, также в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Также в суде пояснили, что срок был снижен в связи с объединением некоторых статей, которые были инкриминированы Ильясову, и с истечением срока давности по одной из них - по какой именно не уточняется.

Чиновник занимал должность с 2009 года. Ранее ТАСС сообщал, что, по данным следствия, Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников ФСИН в селе Иковка Курганской области в 2012 году. Вместе с гендиректором подрядчика "Промнефтестрой" Сергеем Двойниковым он сфальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалах. Кроме того, Ильясов также использовал аналогичную с выводом средств при возведении дома схему при строительстве СИЗО-1 в Кургане в 2015-2016 годах, незаконно использовал труд заключенных при строительстве собственного дома - один из них сбежал, а инцидент был оформлен как побег из колонии.

Бывший полковник был задержан в ноябре 2017 года, после задержания городской суд поместил его под домашний арест. В ноябре 2018-го Курганский горсуд приговорил Сергея Двойникова, который заключил досудебное соглашение со следствием, к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и пособничестве в растрате.