{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Николай Коляда попросил свердловские власти поддержать его театр

В письме губернатору Евгению Куйвашеву драматург пояснил, что в театре сложилась критическая финансовая ситуация
Николай Коляда Антон Буценко/ТАСС
Описание
Николай Коляда
© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Драматург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой взять "Коляда-Театр" на областное финансирование. Копию письма, адресованного главе региона, режиссер опубликовал в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой взять мой театр на областное финансирование или найти какой-то другой вариант помощи "Коляда-Театру". Без поддержки извне, думаю, этот сезон в театре будет последним", - говорится в обращении.

Драматург в письме пояснил, что в театре сложилась критическая финансовая ситуация. "Евгений Владимирович, в силу моего возраста и из-за проблем со здоровьем мне трудно теперь ездить на постановки в другие страны, в другие театры и таким образом поддерживать своими гонорарами театр. Театр не может существовать без какой-либо финансовой поддержки от государства или от спонсоров", - пояснил он.

В пресс-службу губернатора направлен запрос ТАСС о том, планирует ли глава региона оказать поддержку частному театру. К моменту публикации материала ответ на него получить не удалось. На вопросы агентства о том, какова потребность театра во внешнем финансировании, Коляда отвечать не стал.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. На сегодняшний день театр считается одним из ведущих провинциальных театров России.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Обвиняемый в коррупции гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину
Артемия Кызласова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС