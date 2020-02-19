Николай Коляда попросил свердловские власти поддержать его театр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Драматург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой взять "Коляда-Театр" на областное финансирование. Копию письма, адресованного главе региона, режиссер опубликовал в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой взять мой театр на областное финансирование или найти какой-то другой вариант помощи "Коляда-Театру". Без поддержки извне, думаю, этот сезон в театре будет последним", - говорится в обращении.

Драматург в письме пояснил, что в театре сложилась критическая финансовая ситуация. "Евгений Владимирович, в силу моего возраста и из-за проблем со здоровьем мне трудно теперь ездить на постановки в другие страны, в другие театры и таким образом поддерживать своими гонорарами театр. Театр не может существовать без какой-либо финансовой поддержки от государства или от спонсоров", - пояснил он.

В пресс-службу губернатора направлен запрос ТАСС о том, планирует ли глава региона оказать поддержку частному театру. К моменту публикации материала ответ на него получить не удалось. На вопросы агентства о том, какова потребность театра во внешнем финансировании, Коляда отвечать не стал.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. На сегодняшний день театр считается одним из ведущих провинциальных театров России.