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Дороги к двум пунктам пропуска на границе с Казахстаном под Челябинском занесло снегом

В отдельных районах региона вечером 18 февраля скорость ветра достигала 25 м/с, наблюдались метели и снегопады

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Дороги, ведущие к двум из трех пунктов пропуска через российско-казахстанскую границу в Челябинской области, оказались занесены снегом, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

По данным синоптиков, вечером 18 февраля в отдельных районах Челябинской области наблюдалось усиление ветра до 25 м/с, которое сопровождалось метелями, снегопадами.

"Снежные переметы образовались на участке автомобильной дороги Бреды - Житикара, ведущей к пункту пропуска через государственную границу "Мариинский". Движение автомобильного транспорта на данном участке дороги в настоящее время невозможно. Аналогичная ситуация наблюдается на участке дороги, ведущей к пункту пропуска "Николаевка". Транспорт идет через третий пункт пропуска - "Бугристое", - сообщили в пресс-службе.

В управлении добавили, что сейчас подъездные пути очищают от снега.

Теги
КазахстанРоссияЧелябинская область
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