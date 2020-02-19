Корпуса УрФУ, строительство которых не согласовала FISU, возведут после Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Многофункциональные комплексы для корпусов Уральского федерального университете (УрФУ), строительство которых планировалось в качестве объектов в рамках Универсиады-2023 в Екатеринбурге и возведение которых не согласовала Международная федерация университетского спорта (FISU), будут построены после проведения мероприятия. Об этом ТАСС в среду сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram, что строительство многофункциональных комплексов, в которых после проведения Универсиады-2023 планировалось разместить корпуса УрФУ, не согласовала FISU. По этой причине их строительство невозможно за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде, отмечал губернатор. По этой причине Куйвашев обратился за содействием в финансировании к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

"[Многофункциональные комплексы для корпусов УрФУ] будут достраиваться в качестве реализации проекта "Наследие Универсиады". Все, что мы можем достроить реально, на это и заявляемся. То, что можно отложить на более поздний период, в том числе, студенческие корпуса, переносятся", - сказал Ковальчик.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.