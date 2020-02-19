{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корпуса УрФУ, строительство которых не согласовала FISU, возведут после Универсиады

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился за содействием в финансировании проекта к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Многофункциональные комплексы для корпусов Уральского федерального университете (УрФУ), строительство которых планировалось в качестве объектов в рамках Универсиады-2023 в Екатеринбурге и возведение которых не согласовала Международная федерация университетского спорта (FISU), будут построены после проведения мероприятия. Об этом ТАСС в среду сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram, что строительство многофункциональных комплексов, в которых после проведения Универсиады-2023 планировалось разместить корпуса УрФУ, не согласовала FISU. По этой причине их строительство невозможно за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде, отмечал губернатор. По этой причине Куйвашев обратился за содействием в финансировании к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

"[Многофункциональные комплексы для корпусов УрФУ] будут достраиваться в качестве реализации проекта "Наследие Универсиады". Все, что мы можем достроить реально, на это и заявляемся. То, что можно отложить на более поздний период, в том числе, студенческие корпуса, переносятся", - сказал Ковальчик.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Обвиняемый в коррупции гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не признал в суде вину
Артемия Кызласова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС