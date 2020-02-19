Более 200 тысяч человек примут участие в шествии "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга ожидает, что в шествии "Бессмертный полк", которое состоится после парада Победы 9 мая в Екатеринбурге, примут участие более 200 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

"Ожидаем, что в этом году у нас в полтора раза увеличится численность, в прошлом году было порядка 150 тысяч человек, в этом году мы ожидаем более 200 тысяч. Это будет очень серьезное шествие", - сказал он.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.