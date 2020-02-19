В Екатеринбурге проведут мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Участники парада Победы в Екатеринбурге после его завершения торжественно пройдут под окнами тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить основные праздничные мероприятия. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Для тех ветеранов, которые по каким-либо причинам, по состоянию здоровья не смогут прийти на площадь 1905 года, мы планируем провести акцию "Парад для каждого ветерана". Парадные подразделения после парада выйдут к месту проживания ветерана и проведут торжественное прохождение под окнами его дома", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Поплавский уточнил, что тех ветеранов, которые пожелают посетить парад Победы 9 мая, доставят на главную площадь Екатеринбурга автобусами. На месте их кортежем автомобилей торжественно провезут к трибунам мимо парадного расчета. Сопровождать ветеранов и помогать им будут волонтеры-юнармейцы.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая на территории ЦВО состоятся три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.