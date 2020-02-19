Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до восьми

Авария произошла утром 19 февраля. Водитель пассажирского междугороднего автобуса, который двигался по маршруту Екатеринбург - Рефтинский, не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля и столкнулся с ним.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с автобусом в поселке Белоярский Свердловской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"В результате ДТП травмы получили 8 пассажиров автобуса. На месте ДТП сотрудниками дорожной инспекции проведены все необходимые процессуальные действия, движение транспорта в настоящий момент возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что трое пострадавших в аварии госпитализированы в больницы Белоярского и города Асбеста.

По данным пресс-службы, сотрудники ГИБДД установили, что 41-летний водитель автобуса имеет стаж вождения 18 лет. Сам он пояснил, что во время управления отвлекся, чтобы переключить печку, а когда поднял голову, увидел перед автобусом грузовой автомобиль, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Состояние опьянения у водителей не установлено.

"По факту ДТП на автопредприятии, которому принадлежит автобус, будут проводится надзорные мероприятия в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.