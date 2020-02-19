Последний эвакуированный из Китая в Тюмень отправится домой 20 февраля

ТАСС, 19 февраля. Последний гражданин, эвакуированный из китайской провинции Хубэй в тюменский санаторий "Градостроитель", где 144 человека находились на карантине в течение двух недель, отправится домой 20 февраля. Об этом сообщил в среду губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия-24".

Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Карантинный период завершен, до конца 19 февраля большинство граждан самолетом или поездом отправятся по домам. Шесть человек выразили желание задержаться и осмотреть город.

"Никаких проблем [c отправкой эвакуированных] нет, <…> на текущий момент восемь человек остаются в "Градостроителе", шесть человек остались в Тюмени, и мы им организовали экскурсию. Последний гость убывает завтра во второй половине дня", - сказал Моор.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.