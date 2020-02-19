Для детей, перевезенных из Сирии на Урал, разработают образовательную программу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Специальная образовательная программа будет разработана для четверых детей, ранее перевезенных из Сирии в Свердловскую область. Об этом ТАСС в среду сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Наши специалисты (аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области - прим. ТАСС) съездили на место проживания четырех детей. Реабилитация идет достаточно успешно. Сейчас определяется образовательная программа для ребят, так как по-русски они говорят, но не пишут", - сказал Мороков.

Он добавил, что возраст детей - от 7 до 13 лет. После приезда они были осмотрены врачами, физически дети здоровы, однако после пребывания в сирийских лагерях им требуется психологическая помощь - ее оказывают психологи и социальные педагоги.

10 февраля четверо детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, прибыли в Свердловскую область, их опекуном является бабушка. Как сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, всего из Сирии в Россию вернулись 26 детей в возрасте от двух до 17 лет, десять человек - старше 10 лет, основная группа - это дети в возрасте от шести до восьми лет.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.