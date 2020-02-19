В центре Екатеринбурга загорелся памятник архитектуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в пятиэтажном доме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в среду. В квартире, где произошел пожар, обнаружена погибшая женщина.

Сообщение о пожаре поступило в 17:13 (15:13 мск). Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного дома, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, повреждены домашние вещи. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно из здания эвакуировалось 10 человек, одного мужчину эвакуировали и передали медикам спасатели.

"В горящей квартире была обнаружена женщина без признаков жизни. Открытое горение было ликвидировано 17:41 (15:41 мск). Проводится проливка, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Согласно сайту музея истории Екатеринбурга, дом номер 58 на улице Ленина является архитектурным памятником и объектом культурного наследия, он построен в 40-х годах. "Каменное четырехэтажное Г-образное здание с магазинами на первом этаже построено по проекту И. А. Грушенко. Пример жилого дома с магазинами и мансардой над угловой частью в стилевых формах "неоклассицизма" с барочными элементами", - говорится в описании дома.