Год композитора Родыгина в Свердловской области открыли музыкальным фестивалем в его честь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Грани искусства Евгения Родыгина" открылся во Дворце молодежи в Екатеринбурге, дав старт сотням мероприятий в рамках объявленного в Свердловской области Года композитора и автора песен Родыгина, указ о проведении которого подписал глава региона Евгений Куйвашев, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Известному уральскому композитору 16 февраля исполнилось 95 лет. "Мы все искренне рады, что можем быть его современниками, его слушателями", - сказал замгубернатора области Павел Креков на церемонии открытия, вручив Родыгину медаль "За особые заслуги перед Свердловской областью II степени".

Для гостей фестиваля воссоздали атмосферу старого Свердловска - времена начала творческого становления уральского композитора, организовав "путешествие" до современного Екатеринбурга. В фестивале приняли участие Уральский русский народный хор с концертной программой "Легенда Урала", народный артист России Иван Пермяков, Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, группа "Изумруд", эстрадный балет "Апельсин". Кроме того, популярнейшую песню Родыгина "Уральская рябинушка" с екатеринбургской сцены исполнили на китайском языке музыканты из КНР.

Открытие фестиваля ознаменовало официальный старт мероприятий Года Евгения Родыгина в регионе.

Фронтовые снимки из личного архива

Также в среду в Центре документаций общественных организаций Свердловской области открылась выставка "Льется песня над городом нашим...". Специалисты архива представили более 100 различных документов из личного фонда Родыгина, который он сам передал в архив. "У нас представлен большой фонд фотодокументов: самые редкие - с 1923 года, общая фотография семьи Родыгина. Затем идут фронтовые снимки, здесь же его первый снимок с баяном", - сказала на открытии выставки начальник отдела комплектования архивных документов центра Анастасия Корзухина.

Среди фронтовых снимков имеются два его портрета, фотографии из госпиталя на больничной койке с аккордеоном, и фотография 1944 года "Родыгин Е. П. в окружении девушек". Вместе с этим экспонирована коллекция пластинок композитора: музыка украинских, молдавских и русских исполнителей 1960-1970-х годов.

Сын и внучка композитора предоставили для выставки его награды. "Мне было 16 лет, и в Санкт-Петербурге мы познакомились в Русском музее с китайцем. Разговаривали про русское искусство, и он позже сказал: "А я знаю одну народную песню и умею играть ее на губной гармошке". И начал играть дедушкину песню "Уральская рябинушка", - рассказала на открытии выставки внучка композитора Екатерина Родыгина.

Одним из наиболее масштабных событий Года Родыгина станет гастрольный тур по Свердловской области с 95 концертами Уральского народного хора. Также состоится региональный конкурс "Уральская рябинушка", одна из основных целей которого - сохранение песенного наследия композитора, и областной фестиваль "Рябиновый вальс", также посвященный творчеству Родыгина. Кроме того, запланированы тематические выставочные проекты, концерты, творческие вечера, посадка рябиновой аллеи около Уральского центра народного искусства.

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. В 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.