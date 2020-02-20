Экс-директор Миасского машиностроительного завода стал фигурантом уголовного дела

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший директор АО "Миасский машиностроительный завод" в Челябинской области Андрей Юрчиков отправлен под домашний арест до 18 апреля в рамках уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе Миасского городского суда.

"Миасский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 18 апреля 2020 года, в отношении Андрея Юрчикова, бывшего директора машиностроительного завода. О предъявленном ему обвинении информации нет", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе управления СК России по региону от комментариев воздержались.

Миасский машиностроительный завод специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота, а также выпуске продукции гражданского назначения.