Сотрудника ОМОН в Югре подозревают в применении силы к задержанному

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Росгвардии в Югре, который обвиняется в применении силы к задержанному для получения признательных показаний. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, в сентябре 2019 года в городе Сургуте сотрудник ОМОНа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в целях получения признательных показаний от задержанного по подозрению в совершении коррупционного преступления применил к нему физическое насилие", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС не стали комментировать подробности дела.