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Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Аналогичные сообщения поступали в департамент образования 15 и 23 января, тогда полиция опасных предметов не обнаружила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Территории образовательных организаций Екатеринбурга проверяют из-за поступившего в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщения о минировании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга в четверг.

"Единая дежурная диспетчерская служба сообщила в департамент образования администрации города Екатеринбурга, что поступила информация о минировании всех образовательных организаций города. Сейчас <...> идет оповещение руководителей образовательных организаций для проведения осмотра территорий и всех помещений своих учреждений, и об усилении контроля пропускного режима в образовательные учреждения. Ведется взаимодействие с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения о минировании всех школ и детских садов города также поступали в департамент образования 15 и 23 января. Тогда полиция опасных предметов не обнаружила.

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