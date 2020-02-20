Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Территории образовательных организаций Екатеринбурга проверяют из-за поступившего в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщения о минировании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга в четверг.

"Единая дежурная диспетчерская служба сообщила в департамент образования администрации города Екатеринбурга, что поступила информация о минировании всех образовательных организаций города. Сейчас <...> идет оповещение руководителей образовательных организаций для проведения осмотра территорий и всех помещений своих учреждений, и об усилении контроля пропускного режима в образовательные учреждения. Ведется взаимодействие с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения о минировании всех школ и детских садов города также поступали в департамент образования 15 и 23 января. Тогда полиция опасных предметов не обнаружила.