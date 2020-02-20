На Урале открыли лабораторию по выведению растений "в пробирке" для местного климата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Уральский аграрный госуниверситет (УрГАУ) открыл лабораторию микроклонального размножения и ДНК-технологий, в которой будут выводить сорта растений, адаптированные под различные условия, в том числе уральский климат. Ремонт и новое оборудование потребовали около 5 млн рублей, сообщил ТАСС на открытии лаборатории проректор по научной работе и инновациям (УрГАУ) Михаил Карпухин.

"Лаборатория [ремонт и покупка оборудования] обошлась около 5 млн рублей, она будет использоваться в научно-исследовательских и образовательных целях. <…> Мы работаем на наш регион, и поэтому все, что здесь будет делаться, будет с ориентацией на товаропроизводителей Свердловской области и Уральского федерального округа. Адаптационный потенциал [растений] будет проверен для уральского климата", - сказал Карпухин.

Закупленное в лабораторию оборудование - микроскопы, стеллажи для выращивания растений in vitro, оборудования для подготовки питательной среды, климокамера, дезинфекторы - заменило устаревшую технику вуза. В дальнейшем, отметил Карпухин, планируется построить теплицы для выращивания клубней и рассады.

Новая лаборатория рассчитана на все виды растений. УргАУ ведет совместные с партнерами работы, связанные с размножением картофеля, редких декоративных и эфиромасличных растений, клеточной селекцией огурца и помидора. "Мы можем адаптировать [растения] и смотреть их адаптационный потенциал, и тем самым получать материал для следующей селекции, что ускоряет селекционный процесс в два-три раза. Мы можем получать гибриды гораздо быстрее, чем получаем сейчас", - добавил Карпухин.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Дегтярева, новая лаборатория поможет развитию импортозамещения в сфере сельского хозяйства в регионе. "Это научное направление, шаг вперед в развитии технологий, она [лаборатория] безусловно нужна не только для нашего региона, но и для близлежащих. Потому что зависимость от импортных составляющих многих сельскохозяйственных культур должна как можно скорее уйти. И мы должны производить семена, заниматься селекцией именно своего производителя", - сказал он ТАСС.

Министр отметил, что лаборатория поможет в подготовке кадров по современной технологии in vitro. Студенты вуза смогут получить не только практическое образование, но и "хороший практический опыт".