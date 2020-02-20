20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урале открыли лабораторию по выведению растений "в пробирке" для местного климата

Власти Свердловской области считают, что это поможет развитию импортозамещения в сфере сельского хозяйства в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Уральский аграрный госуниверситет (УрГАУ) открыл лабораторию микроклонального размножения и ДНК-технологий, в которой будут выводить сорта растений, адаптированные под различные условия, в том числе уральский климат. Ремонт и новое оборудование потребовали около 5 млн рублей, сообщил ТАСС на открытии лаборатории проректор по научной работе и инновациям (УрГАУ) Михаил Карпухин.

"Лаборатория [ремонт и покупка оборудования] обошлась около 5 млн рублей, она будет использоваться в научно-исследовательских и образовательных целях. <…> Мы работаем на наш регион, и поэтому все, что здесь будет делаться, будет с ориентацией на товаропроизводителей Свердловской области и Уральского федерального округа. Адаптационный потенциал [растений] будет проверен для уральского климата", - сказал Карпухин.

Закупленное в лабораторию оборудование - микроскопы, стеллажи для выращивания растений in vitro, оборудования для подготовки питательной среды, климокамера, дезинфекторы - заменило устаревшую технику вуза. В дальнейшем, отметил Карпухин, планируется построить теплицы для выращивания клубней и рассады.

Новая лаборатория рассчитана на все виды растений. УргАУ ведет совместные с партнерами работы, связанные с размножением картофеля, редких декоративных и эфиромасличных растений, клеточной селекцией огурца и помидора. "Мы можем адаптировать [растения] и смотреть их адаптационный потенциал, и тем самым получать материал для следующей селекции, что ускоряет селекционный процесс в два-три раза. Мы можем получать гибриды гораздо быстрее, чем получаем сейчас", - добавил Карпухин.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Дегтярева, новая лаборатория поможет развитию импортозамещения в сфере сельского хозяйства в регионе. "Это научное направление, шаг вперед в развитии технологий, она [лаборатория] безусловно нужна не только для нашего региона, но и для близлежащих. Потому что зависимость от импортных составляющих многих сельскохозяйственных культур должна как можно скорее уйти. И мы должны производить семена, заниматься селекцией именно своего производителя", - сказал он ТАСС.

Министр отметил, что лаборатория поможет в подготовке кадров по современной технологии in vitro. Студенты вуза смогут получить не только практическое образование, но и "хороший практический опыт".

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Ямале
Авария произошла на 897-м км автодороги Сургут - Салехард
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС