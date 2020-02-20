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Ущерб от лесных пожаров на Урале снизился более чем вдвое в 2019 году

Показатель составил 1,5 млрд рублей
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2019 году составил 1,5 млрд рублей, снизившись более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил в четверг на совещании в Челябинске и. о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

"Ущерб от лесных пожаров в 2019 году по Уральскому федеральному округу составил 1,5 млрд рублей, что по сравнению с 2018 годом на 2,1 млрд рублей меньше. В 2018 году ущерб от лесных пожаров составил 3,6 млрд рублей", - сказал он.

По словам Куплевацкого, в основном лесные пожары в округе возникали по вине местного населения и лесопользователей. В частности, в Свердловской области этот показатель достигает 82% от общего количества лесных пожаров, в Тюменской - 60%, в Челябинской - 51%, в Курганской - 36%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 27%, на Ямале - 16%.

Он отметил, что в 2020 году прогнозируется наступление ранней весны и ухудшение лесопожарной обстановки в Курганской, Челябинской и Тюменской областях.

В четверг в Челябинске проходит совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе. На нем присутствуют чиновники, представители МЧС и правоохранительных органов, ученые.

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Россия
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