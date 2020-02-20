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Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Ямале

Авария произошла на 897-м км автодороги Сургут - Салехард

ТАСС, 20 февраля. ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Ямало-Ненецком автономном округе в четверг. В результате пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

"В 11:50 (09:50 мск) на 897-м км автодороги Сургут - Салехард произошло столкновение двух транспортных средств - "УАЗ Патриот" и машины Надымской станции скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в аварии травмы получили четыре человека, трое из них находились в машине скорой помощи. Трое пострадавших находятся в приемном покое больницы Надыма. "Женщину, которую перевозили [на машине скорой помощи] на другой скорой отправили в Уренгой", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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