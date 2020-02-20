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Блюда уральской кухни появятся в 50 ресторанах Екатеринбурга в 2020 году

Кроме того, они будут представлены на выставке "ИННОПРОМ-2020"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Уникальные блюда уральской кухни, приготовленные из продуктов, произведенных на территории региона, войдут в меню 50 ресторанов Екатеринбурга в 2020 году. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Туристического кластера "Гора Белая", председатель свердловского отделения "Деловой России" Леонид Гункевич в пресс-центре ТАСС-Урал.

Манифест уральской кухни был подписан шеф-поварами, рестораторами и фермерами Екатеринбурга с целью возродить кухню Урала. Специальное уральское меню уже разработано. Оно будет внедрено в событийное обслуживание деловых и развлекательных мероприятий.

"Мы считаем, что [блюда внедрят] 50 хороших ресторанов. Мы на них нацелены и с ними собираемся сотрудничать. В этом году хотим завершить все организационные работы", - сказал Гункевич и добавил, что одним из самых популярных уральских блюд является утка.

Не только рестораны, но и другие площадки проведут дегустацию уральского меню, например, выставка "Калибр", посвященная охоте и рыбалке, которая пройдет в апреле, уточнил генеральный директор МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Игорь Данилов.

Директор Уральского конгресс-бюро Татьяна Флеганова отметила, что даже на международной арене "есть большой спрос на то, чтобы попробовать именно уральские блюда". 

Данилов добавил, что "[участниками манифеста] разработаны три сета с горячим, закусками и десертами, которые однозначно будут представлены на ИННОПРОМе". Он отметил, что организатору выставки было предложено несколько вариантов, договоренность по присутствию уральских блюд уже достигнута и на данный момент ведется расчет стоимости различных вариантов.

В качестве примеров уральских блюд, включенных в сеты, Данилов отметил соленый судак с огурцом, рулет из перепелки, запеченный в сене с лесными грибами и печеными кореньями, мусс из копченой форели с крекером из сметанного теста, рулет из кролика с запеченной морковью в молодой капусте и кашей из семечек, морковные конфеты. "К продукту есть огромный интерес, так как это качественные локальные продукты", - добавил Данилов. По его словам, перед ИННОПРОМом меню будет опробовано на выставке "Калибр", которая пройдет в апреле и будет посвящена рыбалке и охоте.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля и, как ожидается, привлечет 48 тыс. участников.

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